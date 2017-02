Traģisks bumbas sprādziens restorānā Pakistānā

Ar tālvadības mehānismu darbināmais spridzeklis pusdienas pārtraukumā eksplodēja vienā no turīgākajiem pilsētas rajoniem, informēja policijas amatpersona Najabs Haiders.Sprādzienā ievainoti vairāk nekā 30 cilvēki, medijiem paziņoja veselības ministrs Havadža Salmans Rafiks.Drošības spēki evakuēja cilvēkus no "McDonalds" restorāna pēc tam, kad bija izplatījušās baumas par otru spridzināšanu tajā pašā apkaimē. Teritorija tiek pārmeklēta, pavēstīja policijas amatpersona Haiders Ašarfs.Terorakts noticis dienu pēc tam, kad armija sāka jaunu operāciju, lai iztīrītu pilsētu centrus no talibu šūniņām, kas tiek vainotas par sprādzienu rīkošanu.Pagājušajā nedēļā talibu terorists pašnāvnieks uzspridzinājās drošības struktūru darbinieku vidū, nogalinot 13 cilvēkus.Pēdējās nedēļās pašnāvnieki spridzinātāji no džihādistu grupējuma "Islāma valsts", kā arī ar talibiem saistītiem grupējumiem nogalinājuši apmēram 130 cilvēkus.Pakistānā vardarbība pieaugusi kopš 2014.gada vidus, kad armija sāka ofensīvu, lai padzītu islāmistu kaujiniekus no slēpņiem cilšu reģionos gar valsts robežu ar Afganistānu.