Amatpersonas ziņo, ka dzinēju nolaupījuši kontrabandisti, kuri atstājuši laivu dreifējam jūrā.Vairums pieaugušo no Subsahāras Āfrikas valstīm tika atrasti netālu no kontrabandas centra Zavijas, kas atrodas 30 jūdzes no galvaspilsētas Tripoles.Sarkanais krusts ziņo, ka migranti varētu būt gājuši bijā pēdējo divu dienu laikā.Lībija ir galvenais izejas punkts migrantiem, kuri jūras ceļā cer sasniegt Eiropu, galvenokārt tie ir cilvēki, kuri bēg no nabadzības un kara Āfrikā.Jūru viņi šķērso neizturīgās piepūšamās laivās, kurās ir tik daudz degvielas, cik nepieciešams, lai sasniegtu Eiropas ūdeņus, daudzi šajā ceļojumā neizdzīvo. Simtiem tūkstoši mēģina šādu ceļojumu, lai rastu labāku nākotni.Ziemas mēnešos jūras šķērsošana piedzīvoja samazinājumu, bet ar pavasara atnākšanu atkal sagaidāma lielāka migrantu aktivitāte.Maršrutā starp Lībiju un Itāliju pērn gājuši bojā vairāk nekā 4000 cilvēku un vismaz 3000 migrantu - 2015. gadā. Starptautiskā migrācijas organizācija paziņoja, ka šogad mirušo migrantu skaits pieaudzis līdz vairāk nekā 365 cilvēkiem.Vidusjūrā Lībijas piekrastes tuvumā trešdien tika izglābti apmēram 730 migranti septiņās glābšanas operācijās, kuras rīkoja Itālijas krasta apsardze un palīdzības organizācija "SOS Mediterranee".Izglābtie migranti bija galvenokārt no Āfrikas valstīm uz dienvidiem no Sahāras tuksneša, paziņoja Itālijas krasta apsardze, kas koordinē glābšanas operācijas Vidusjūras centrālajā daļā."SOS Mediterranee" informēja, ka tās kuģis "Aquarius" izglābis 394 cilvēkus, tai skaitā 75 Bangladešas pilsoņu grupu.Lībijā sešus gadus pēc diktatora Muammara Kadafi gāšanas un noslepkavošanas valda haoss, un valsts ir kļuvusi par tranzīta vietu daudziem migrantiem, kas pa Vidusjūru mēģina nokļūt Eiropā.Lībijā, kur pašlaik nav armijas un regulāru policijas spēku, vairāki kaujinieku grupējumi pilda krasta apsardzes funkcijas, bet bieži tiek apsūdzēti par līdzdalību vai iesaistīšanos cilvēku kontrabandas biznesā.Uzsākto braucienu skaits pāri jūrai uz Itāliju šogad ir pieaudzis, un lielākā daļa no tiem sākas Lībijas rietumos, kas atrodas apmēram 300 kilometru attālumā no Itālijas.Eiropas valstis apsver pasākumus ar mērķi bloķēt tūkstošiem migrantu ierašanos, un nevalstiskās organizācijas ir paudušas satraukumu par likteni, kāds sagaidītu Lībijā iestrēgušus migrantus.