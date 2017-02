Čatotāji un mērķtiecīgie

No defekta par efektu

Tie, kas patiešām vēlas reālas paralēlās attiecības, visbiežāk tādas atradīs bez iepazīšanās portālu starpniecības.

Dubultā morāle

Par vīriešiem un sievietēm, kas meklē pazīšanās internetā, var teikt, ka 99% gadījumu tās arī paliek kā interneta iepazīšanās. Šie cilvēki čato, raksta vēstules, fantazē, bet uz reālām darbībām nav īsti spējīgi. Ir gadījumi, kad šie interneta partneri viens otram sūta intīmas bildes, bet tā arī nekad nesatiekas, jo nekad tam nav gatavi. Tas, ka šādās sarakstēs parādās apgalvojums, ka kāds ar kādu vēlas pārgulēt, nenozīmē, ka patiešām to vēlas. Šī virtuālā realitāte ir vienkārši jauns sevis kairināšanas veids. Ir tikai pavisam neliels cilvēku skaits, kuri grib kaut ko darīt ārpus interneta vides, mērķtiecīgu plānu vadīti. Tie, kas patiešām vēlas reālas paralēlās attiecības, visbiežāk tādas atradīs bez interneta starpniecības.Šajā situācijā iesaku pajautāt pašai sev, ko mēs abi ar vīru no šīs situācijas varam iegūt, lai nevienam nav jājūtas slikti par to, ka kāds kādu krāpj vai kā citādi dara pāri. Jo patiesībā nereti šādās situācijās neviens nevienu negrib pamest, neviens nevienu negrib krāpt, vīrs vienkārši vēlas sajust kaut ko citādi. Tāpēc padomājiet, kā jūs par vīra aizraušanos varat priecāties kopā. Iesaku pārdomāt, vai vīrs jau nedara kaut ko tādu, par ko patiesībā klusībā pati esat dažreiz domājusi un fantazējusi, bet neesat uzdrošinājusies atzīt iesākumā pati sev. Svarīgākais ir partnera dažādās aizraušanās neuztvert kā zaudējumu vai apdraudējumu. Padariet šo čatošanu no defekta par efektu! Neradiet vīrietī vainas izjūtu par to, ko viņš dara, jo tas rada vēlmi noslēgties un norobežoties. Vīrietis no interneta saņem kādas emocijas, viņš iejūtas kādā lomā. Tas ir līdzīgi kā bērni spēlē indiāņus vai slepenas biedrības ar tikšanos, slepenību, zvērestiem; vajag ļaut viņam to izdzīvot!Protams, vienmēr pastāv iespēja, ka vīrietis jūtas vientuļš, ka viņš ar Jums nevar vai baidās atklāti runāt par savām sajūtām un pārdzīvojumiem, jo nereti vīrietī ir morālā cīņa. Līdz ar to viņam ir sajūta, ka īstā seksuālā dzīve norisinās kaut kur ārpusē. Te nu Jums jāpanāk, lai viņš ar Jums sajustos kā pāris. Diemžēl nereti morāles vērtības un stereotipi ir tie, kas bremzē un neļauj rīkoties. Rezultātā vīrietis reālajā dzīvē neredz sevis atzīšanu un novērtēšanu, tāpēc to meklē virtuālajā pasaulē.Neliela piebilde pārdomām — Vācijā pētījumi liecina, ka, apmēram 80% cilvēku ir poliamori. Savukārt Latvijā apmēram 50% laulību ir šķirtas, līdz 20% ir šķiršanās procesā, ir cilvēki, kuri oficiāli laulību nešķir, bet arī nedzīvo laulībā. Tas viss liecina, ka stabilo monogāmo pāru ir ļoti, ļoti maz. Un diemžēl atkal jāpieskaras tam, ka šo monogāmo morāli, kas dzīvē darbojas ļoti, ļoti maz, sludina baznīca.