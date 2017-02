Rīgas pašvaldības policistus prēmēs par drošsirdīgu rīcību, glābjot ledū ielūzušu sievieti

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Šā gada 18.janvārī Vidzemes pārvaldes dežūrdaļā tika saņemta informācija, ka Brīvības gatvē pa Juglas kanāla ledu staigā sieviete un tuvojas atklātam ūdenim. Pārbaudīt saņemto informāciju devās Vidzemes pārvaldes inspektori Žanis Plakošs un Konstantīns Paško. Ierodoties norādītajā adresē, pie viņiem vērsās vīrietis un paskaidroja, ka no tilta ievērojis sievieti, kura ielūzusi ledū un sauc pēc palīdzības.Abi darbinieki nekavējoties devās uz notikuma vietu, kur ievēroja sievieti, kura atradās ūdenī un turējās pie ledus malas. Ņemot vērā, ka inspektori nezināja, cik ilgā laikā notikuma vietā ieradīsies glābšanas dienesti, viņi nekavējoties nolēma paši izvilkt sievieti no ūdens.Par pašaizliedzīgu un profesionālu rīcību, veicot amata pienākumus, nolemts abiem darbiniekiem piešķirt prēmijas 60% apmērā no algas.