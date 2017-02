Viņi neizvairās no strīda

Ģimenes psihoterapeits Vikijs Starks interneta žurnālam Huffington Post nosauc astoņas veselīgas pāra strīda taktikas.Pāri, kas ir noskaņoti veidot ilgstošas attiecības, neizvairās no tēmām, kas varētu būt neērtas un izraisīt domstarpības. Viņiem nav tabu tēmu, viņi "neslauka zem paklāja" svarīgus jautājumus. Viņus nebiedē jautājumi no sērijas "Ja nu mums kādreiz būtu kopīgi bērni?" vai arī "Kā mēs rīkosimies, ka vienam no mums piedāvās darbu citā valstī".Ja tabu jautājumi netiek uzdoti vai uz tiem netiek saņemtas atbildes jau attiecību sākumposmā, vēlāk šī neatrisinātā problēma var kļūt par milzīgu un neatrisināmu drāmu.Cilvēki, kuri augstu vērtē savas attiecības, nemetas konfliktos ar skaļiem un aizvainojošiem paziņojumiem. Jā, viņi strīdas, bet tas notiek mierīgi, pat lēni, un tikpat mierīgi un konstruktīvi, bez aizvainojumiem arī beidzas. Ja kāds no pāra jūt, ka var eksplodēt un emocionāli nesavaldīties, viņš var atstāt telpu, paskaidrojot otram, ka ir nepieciešams laiks, lai savāktos. Kad viens runā, otrs uzklausa un nepārtrauc.Strīdus nevajag pārvērst par pagalma cīņu bez noteikumiem, kur galvenais ir panākt otras puses nokdaunu jeb notriekšanu zemē ar jebkādiem argumentiem. Lai cik nepatīkama tēma būtu jāatrisina, nekad mīloši un tālredzīgi pāri viens otru nepazemo. Strīdos arī neiesaka izmantot sarkasmu un nicinošas piezīmes. Pateikts vārds ir kā izliets ūdens - sasmelt atpakaļ nevarēs.Kad strīds kļūst nekontrolējams, abi zina, kā savākties un atgriezties drošākās pozīcijās. Tas nozīmē, ka ir jāatpazīst savas emocijas un jābūt labām pašregulācijas prasmēm. Citi skaita līdz 10, vēl kāds vienkārši iziet ārā paelpot svaigu gaisu... Labs variants ir piedāvāt iekarsušo strīdu turpināt rīt no rīta, kad prāts ir nomierinājies.Pat viskarstākā strīda laikā viņi neaizmirst, ka ir solījušies būt kopā veselībā un slimībā, bagātībā un nabadzībā. Ja ir skaidrs, ka izlīgumu panākt nebūs viegli, viņi ņem pārtraukumu un dodas mierīgi papusdienot. Lai cik dusmīgi viņi būtu viens uz otru, vienmēr jāatceras, ka arī pēc šī strīda dzīve kopā būs jāturpina. Ja nevēlas nodarīt ilgstošu kaitējumu sev un otram, labāk neaiziet par tālu.Lai strīdētos tā, lai neievaino otru, otrs ir jāpazīst. Nav jābaidās atzīt, ka otra viedoklis ir pilnīgi pretējs un nevarat tam piekrist. Šāda cieņpilna attieksme palīdzēs veidot konstruktīvāku sarunu pat tad, ja abiem nav vienots viedoklis par kādu situāciju.Veiksmīgi pāri nepiemin pagātnes kļūdas. Ja tas ir izrunāts, tad viss - atgriešanās pie notikušā vairs nav attaisnojama, ja vien nav vēlme pret otru izmantot sitienu "zem jostasvietas". Protams, pat runa nevar būt par fizisku roku palaišanu.Un vēl - ilgtermiņa kopdzīvē nodzīvojušie pat strīdu laikā neizdara pārsteidzīgus un tālejošus secinājumus. Veselīgās attiecībās cilvēki pieņem un tic, ka tas, ko dara viņu partneris šobrīd, ir labākais, ko viņš var izdarīt, lai saglabātu attiecības un jūtas.