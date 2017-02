Difterijas kampaņa maldina iedzīvotājus

Tāpat arī SPKC maldina sabiedrību, norādot, ka “Latvijā pēdējos gados ir novērojams difterijas gadījumu pieaugums”, taču statistika liecina par pretējo – saslimstība samazinās. Ja 2006. gadā saslima 32 cilvēki, tad pērn – tikai seši.Kampaņa “Pasargāts”, jo vakcinēts organizēta diezgan staujos tempos - pagājušā gada novembrī SPKC izstrādājis specifikāciju un rekordīsā - deviņu darba dienu - laikā īstenojis iepirkumu. Tik ātri uz pieprasījumu spējusi reaģēt un uzvarējusi SIA BPS PR, kuras priekšsēdētaja ir Gunita Berķe. Viņa arī vada onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību Dzīvības koks, un šajā amatā būdama, jau iepriekš sadarbojusies ar SPKC, piemēram, izdodot informatīvos materiālus vēža pacientiem un viņu tuviniekiem. Savukārt viņas uzņēmums trīs gadu laikā no SPKC saņēmis pasūtījumus 147 tūkstošu eiro vērtībā – kā neviens cits līdzīgu pakalpojumu sniedzējs.6K veica aptauju izlases kārtībā vakcinācijas kabinetos un ģimenes ārstu praksēs Rīgā, Pierīgā, Bauskā, Valmierā un Saldū, un mediķi atklāja, ka apritē esošo difterijas vakcīnu pieaugušajiem Imovax D.T. derīguma termiņš beidzoties šā gada martā, jūnijā vai novembrī.Arī NVD pārstāve Agnese Jasenoviča apstiprina, ka valstī pašlaik apritē esošajai vakcīnai pret difteriju pieaugušajiem derīguma termiņš beidzas šā gada 30. novembrī; atsevišķas, tostarp, citu nosaukumu bērniem izmantojamās kombinētās vakcīnas ir derīgas līdz nākamā gada aprīlim. SPKC ierindas darbinieki – Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Arāja un Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs – gan noliedz, ka kampaņas rīkošanas laikam būtu kāda saistība ar valstī izmantoto difterijas vakcīnu derīguma termiņu.SPKC savā publiskajā komunikācijā, iespējams, maldina sabiedrību, ka “vienīgais un drošākais aizsardzības līdzeklis pret difteriju ir vakcinācija, kas nepieciešama gan bērniem, gan pieaugušajiem”. J. Perevoščikovs, atbildot uz 6K jautājumu, vai vakcīna spēj pasargāt no saslimšanas, atbild, ka vakcīna iedarbojoties nevis pret baktērijām, bet pret to izdalīto indi, tāpēc spēj pasargāt no “smagām slimības formām, komplikācijām, invaliditātes un nāves. Jo zemāks antivielu līmenis asinīs, jo smagāk norit slimība.” Līdz ar to neesot garantijas, ka vakcinētie nesaslims, un arī SPKC dati liecina, ka 17 no 65 noteiktā laika posmā saslimušajiem bijuši vakcinēti pret difteriju.Kampaņas analīzi veikusi Vidzemes augstskolas lektore, neatkarīgā komunikācijas vadības konsultante Ieva Zaumane, un viņa secina, ka tā demonstrējot sociālo bezatbildību. “Kampaņas īstenotāji izmanto datus, kas savākti desmit gados, līdz ar to cipari tiek padarīti mākslīgi traģiskāki, lai maksimāli iebiedētu katru, kurš dzird šo ziņu. Lai raksturotu šajā kampaņā izmantotos skaitļus, vietā ir teiciens: “Ir meli, ir lieli meli un tad ir statistika!” Tieši tāpēc SPKC manipulē ar procentiem un cipariem, kas izraisa maksimālu baiļu sajūtu. Taču nedod nekādas atbildes uz jautājumiem, cik tad cilvēku no tiem, kas saslimuši, bija pilnībā vakcinēti, cik bija daļēji vakcinēti, cik nebija nemaz.”Pēc speciālistes domām, šī kampaņa demonstrējot šauru domāšanas veidu par to, kas īsti ir komunikācijas kampaņa. Tā tiekot īstenota kā informācijas novadīšana, kas savukārt liecinot, ka kampaņas autoriem neinteresējot auditorijas intereses, bet tiekot īstenoti pašu definētie mērķi, lai sasniegtu pašu iedomātus rādītājus, kas it kā nesīšot kopīgu labumu: “Taču atvērtās informācijas laikmetā ar auditoriju ir jārunā godīgi. Cilvēkiem nevar iestāstīt visu, tikai pamatojoties uz mediķi kā autoritāti. Īpaši atbildīgai ir jābūt komunikācijai, kas saistīta ar cilvēku veselību, taču šī konkrētā kampaņa manī rada pamatotas šaubas, kā interesēs tik ļoti tiek popularizēta vakcinācija?”