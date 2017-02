Tavs horoskops šodienai. Piektdiena, 24. februāris

Ja darba nedēļa bijusi bagātīga, šodien esi pelnījis varenu atpūtu. Dari visu to, kas vien ienāk prātā! Lieliskas emocijas sniegs tikšanās ar vistuvākajiem draugiem un mērena baudvielu lietošana. Personības krīze uz dažām dienām atvirzīsies otrajā plānā. Laiks šodien pieder tev!Laiks atpūtai, īpaši dvēseles atpūtināšanai. Veiksmīga un darbīga diena, kurai jānoslēdzas ar svētu vienpatību, lai sagatavotos nākamajam darba cēlienam. Visas domas - par darbu un par baudu, ko sniegs darba rezultāts. Vīriešiem Vēršiem šodien var gribēties flirtēt, lai celtu savu pašapziņu.Vari saskarties ar prasīgiem radiniekiem, kuriem nekad nav gana un kuriem tīri labi patīk, ja Dvīnis mokās vainas apziņā. Spēlītes uz jūtām spēsi viegli atšifrēt, taču reakcija gan var būt nedaudz pārspīlēta. Atceries par pieklājību un labām manierēm. Kā arī veco faktu: dots devējam atdodas.Vēžiem jānodefinē savi patiesie mērķi pirms marta sākumā iestāsies Venēras retrogrāds. Jāsaprot sava jūtu dzīve, patiesās ilgas. Nav vēlami ātri vienas nakts sakari. Toties tikšanās ar draugiem sniegs milzīgu gandarījumu, daudz prieka un smieklu.Seksuāli un romantiski noskaņotie Lauvas meklēs iespējas un veidus, kur šo enerģiju vislabāk izlādēt. Lieliska diena tiem "negaušiem", kuriem ir daudz partneru, bet sirdī neviens tā īsti nav iemitinājies. Šodien tas var notikt. Sapucējies un ej cilvēkos!Aktuāli varētu kļūt perspektīvas jautājumi. Dažas Jaunavas jau ilgāku laiku svārstās pārdomās par to, vai dara to, ko tiešām grib, vai atrodas tajā vietā, kura jāatrodas. Skats vērsts uz nākotni, pagātnei kļūstot arvien blāvākai. Būtiskus lēmumus šodien gan nepieņem.Daudzi Svari sajutīs alkas pēc tuvības un daudzi arī to meklēs. Savu potenciālo partneri nemeklē vidē, kurā pati nejūties labi, bet gan dodies uz draugiem pilnu vietu. Starp jau zināmiem personāžiem vari gluži jaunā gaismā ieraudzīt simpātiju, kas var arī piedāvāt ko vairāk par paziņu būšanu.Šodien ieguvēji būs tie Skorpioni, kas teiks daudz laba citiem. Uzslavēt kolēģus, komplimentēt priekšniecībai - tas ir veids, kā iegūt ērtākus darba apstākļus turpmāk. Ģimeniskajiem Skorpioniem šodien var nākties ar partneri pārrunāt svarīgus jautājums, kas skar bērnu nākotni un labklājību.Bažas radīs bailes no tuvākās iespējamās realitātes. Nepārliecinātību par saviem spēkiem centies speciāli dzīt prom. Galīgi nezināmā jomā šodien gan nevajadzētu lēkt iekšā, taču izpētei gan ļoti piemērota diena.Ja šodien uzsāc ko jaunu tajā jomā, kurā šķietami labi orientējies, parūpējies par to, lai blakus būtu tiešām labi padomdevēji. Tev viss izdosies, taču ar mentora klātbūtni vilšanās risks krietni samazināsies. Vari startēt biznesā, vari doties uz banku uz sarunām par aizdevumu. Tevi dzirdēs un sapratīs.Vēlams pievērst pastiprinātu uzmanību savai un savu tuvinieku veselībai. Prātīgi darīsi, ja šodien pieteiksi vizītes pie ārstiem. Vientuļajiem Ūdensvīriem šis vakars varētu izvērsties lieliski - jaunas tikšanās, jaunas iepazīšanās, no kurām daža var izrādīties ilgi gaidītā mīlestība.Šodien nepatīkamus brīžus var sagādāt gaismā nākuši meli. Varbūt - arī tavējie. No likumiskā partnera noslēpt paralēlas attiecības var būt ļoti grūti, bet sekas - nelāgas. Emocionāli jaudīga diena tiem, kas jēgs izdarīt pareizās izvēles un darīs vairāk laba nekā slikta.