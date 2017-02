Viņi bija draugi divus gadus, un tad maigais gigants saņēmās izkāpt no draudzības gūsta un spert nākamo soli. Viņš "Walmart" lielveikalā emocionāli lūdza savai ilggadējai draudzenei kļūt par viņa mīļoto. Romantiskās sajūtas paspilgtināja sanākušie draugi un fonā dziedošā Ešlija, kura izpildīja Bena Kinga dziesmu "Stand By Me".