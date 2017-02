Lūk, kā savu piedāvājumu reklamē kāda Rīgas burve, solot atbrīvot no daudzu sieviešu un arī vīriešu ļaunākā murga – liekajiem kilogramiem. Stokholmas diēta, svara vērotāji, gēnu analīze, šovs "Dejo nost" – tas viss ir lieki un bez burvestības pat bezcerīgi.Nora DeGold – tā sevi dēvē šī viedā persona – zina patiesību, kurai ar gēniem, bioķīmiju, mazkustīgu dzīvesveidu vai vienkārši nepareizu ēšanu nav nekādas saistības.Tātad, kas ir vainojams? Liekā svara dēmons! “Tā ir ļauna, despotiska enerģētiskā būtne, pēc kuras iemājošanas cilvēkā ķermenis ātri zaudē savu pievilcīgo izskatu,” savā interneta lapā skaidro Nora DeGold. Dēmons sagrābjot varu pār smadzenēm, liekot ēst negausīgi un neļaujot nomest pat vienu gramu no liekā svara.No kurienes tāds briesmonis uzrodas? Tas, protams, uzsūtīts ar ļauna rituāla palīdzību, un vaininiece visdrīzāk ir kāda nelabvēle, “lietpratēja maģijas un buršanu praksēs”. Nabaga skaistule ir apvārdota augoša mēness naktī kapsētā, un līdzēt nevarēs nekas. Nereti rituāli esot tik spēcīgi, ka liekais svars aug pat tikai no tīra ūdens. Glābiņš gan ir iespējams – piesakoties pie labās burves.Jāpiebilst, ka kā savu izglītību viņa norāda nevis Cūkkārpas diplomu, bet gan sociālo zinātņu maģistra grādu un psiholoģes kvalifikāciju, iegūtu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā. Tajā pašā, kuru Izglītības un zinātnes ministrija ar lielu traci grasās likvidēt un pievienot Latvijas Universitātei.Katrā ziņā der uzsvērt, ka Nora DeGold vieduma biznesā ir jau apmēram 20 gadu, un tas liecina par noteiktām spējām. Un viņas uzvārds neesot pseidonīms, bet gan jaunpieņemts uzvārds, uz ko iedvesmojusi vecvecvec… māmiņa, aristokrāte no Francijas karaļa galma.Pirms četriem gadiem portāls Kasjauns.lvvēstīja par šīs sievietes toreiz aktuālo peļņas veidu, proti, viņa piedāvāja "bezkontakta ķirurģiju". Ja līdz tam, maskējoties ar reliģiskiem saukļiem, viņa izkrāpa no cilvēkiem naudu, lai viņus atbrīvotu no visām pasaules nelaimēm un padarītu par miljonāriem, 2013.gadā viņa visiem solīja iemācīt nodarboties ar bezkontakta ķirurģiju.Vēl senāk, slēpjoties aiz hinduisma draudzes nosaukuma, lēdija (agrāk pazīstama kā Nora Kalnmale) vadīja Durgas templi, vadīja seminārus un mācības kā atbrīvoties no enerģētiskiem kaitējumiem, enerģētiskajiem vampīriem, sātana, mirušo gariem, lāstiem, nobūrumiem, ļaunās acis un tamlīdzīgi, izkrāpa no cilvēkiem ne tikai naudu, bet arī dārglietas un nekustamos īpašumus, rakstīja plašsaziņas līdzekļi. DeGold savus sekotājus pievilināja ar jaudīgu reklāmas kampaņu, kurā viņiem garantēja atbrīvošanos praktiski no visām pasaules likstām. Par katru semināru viņa no klausītājiem pieprasīja vairāku desmitus latu lielu „ziedojumu”. Viss vainagojās ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra uzliktu 10 tūkstošu latu sodu.