Modes mākslinieks Atis Artemjevs šķiras un cīnās par dēlu

Ieilgusi ģimenes krīze

Kāpēc paņēma dēlu

Aizturēšana kā kriminālfilmās

Artemjevam jāmaksā uzturnauda

Iesaistās tiesībsargs

Stāsta kaimiņiene

Pagājušā gada 26. maijā Valsts policija meklēšanā izsludināja starptautiski atzīto modes dizaineru Ati Artemjevu, kas ar piecus gadus veco dēlu no krīzes centra Ventspilī bija devies nezināmā virzienā. Incidents notika 22. maijā, svētdienā. Bērna māte amerikāniete Mae Laurela Milbrota portālam Kasjauns.lv tolaik neslēpa izmisumu: “Šobrīd esmu situācijā, kuru nevajadzētu piedzīvot nevienai mātei! Viss, uz ko varu cerēt, – policija atradīs viņus pēc iespējas ātrāk. Zinu, ka vietējie likumsargi smagi strādā, un ceru uz kādām labām ziņām.” 2. jūnijā policija paziņoja, ka bērns un tēvs atrasti, Artemjevs aizturēts.Artemjevs žurnālā "Kas Jauns" gada sākumā stāstīja, ka ar bērna māti attiecības nav bijušas labas jau vismaz trīs gadus: “Esmu mēģinājis saglabāt ģimeni ar Laurelu, mēs esam gājuši pie psihologiem, lai glābtu attiecības, bet tas nekādi nepalīdzēja.”“Dzīve mūsu ģimenē jau ilgus gadus nav ideāla. Tam ir pierādījumi un apliecinājumi gan foto izskatā, gan manos iesniegumos policijai, kad māte pazuda uz vairākām dienām,” apgalvo Artemjevs. “Es baroju bērnu no viņa dzimšanas pirmajām dienām, jo Laurela dēlu ar krūti nebaroja... Ik pēc divām stundām cēlos un baroju mazo ar pudelīti. Pēcāk viņa arī varēja atļauties dēlu atstāt nepieskatītu un doties savās gaitās. Pat uz mēnesi vai diviem.”Artemjevs uzskata, ka māte ar dēlu krīzes centrā Ventspilī ievietota nepamatoti: “Laurela kopā ar diviem vīriešiem iegāzās mūsu dzīvoklī, pagrūda malā manu tēvu, paņēma Aleksandru un aizgāja. Es zvanīju policijai, bet tā nereaģēja, jo bērns taču aizgājis kopā ar māti.”Trīs dienas viņš neko neesot zinājis ne par sievu, ne dēlu, līdz saņēmis zvanu no bāriņtiesas. Krīzes centrā Artemjevs nav ielaists, vēlāk atļāva tikties, bet trešās personas klātbūtnē. “Vairāk nekā mēnesi bērns tur tika noturēts... Mans dēls ir radis pie augsta līmeņa dzīvesveida, ir izvēlīgs ēdājs, un viņam no vairākiem produktiem ir alerģija. Kā viņš pats man teica, lielākoties tur nācies pārtikt no maizes, ūdens un sulas,” stāsta tēvs.Puisēns esot prasījies uz mājām, un “vienu dienu, kad biju aizbraucis uz Ventspili tikties ar dēlu, paņēmu viņu mašīnā, un mēs aizbraucām”. Artemjevam nav bijušas liegtas aprūpes tiesības, un viņš nespējis izturēt notiekošo. “Ja mātei jāiziet rehabilitācija, lai viņa arī iziet, – tāda bija tā mana doma, kāpēc savu dēlu paņēmu un aizbraucām.”Bāriņtiesas zvanu ar prasību vest bērnu atpakaļ uz krīzes centru Artemjevs ignorēja. Policija sāka meklēšanu, tikmēr tēvs ar dēlu atradās laukos pie attāliem radiem. Kā policisti uzgājuši viņu pēdas, nav zināms, bet Artemjeva atstāsts ir dramatisks.“Mēs bijām mājā, kad pēkšņi tika izgāztas durvis, un mājoklis piebira ar bruņotiem vīriem maskās. Es sēdēju un bērnu turēju rokās... Man dēlu izrāva no rokām, man pielika pie galvas pistoli... Uzlika rokudzelžus. Pēc tam divas diennaktis noturēja apcietinājumā. Kamerā bija vairāk nekā 30 grādu temperatūra, kā uz cepešpannas. Man kļuva slikti, noģību... Pamodos jau slimnīcā, pie gultas pieķēdēts ar rokudzelžiem.”Tagad Vidzemes priekšpilsētas tiesā skata lietu par 2009. gadā ASV noslēgtās Ata Artemjeva un Laurelas laulības šķiršanu un bērna aizgādību. Tiek skatīti jautājumi, vai norīkojamas psihiatriskās ekspertīzes, vētīti abu pušu iesniegtie dokumenti un pieprasījumi.“Vienīgais, kas mani mierina, ir tas, ka tiesa apmierinājusi manu prasību – līdz lietas izskatīšanai bērnu nevar izvest no valsts,” teic Artemjevs. Pieņemts pagaidu lēmums, ka apgādības tiesības noteiktas mātei, bet tēvam jāmaksā uzturnauda. Vai viņš arī maksā, Artemjevs negrib runāt.“Mana dzīve ir kardināli mainījusies, jo cīņā par tiesībām rūpēties par savu bērnu eju cauri tiesām un dokumentu gūzmai. Tiesā otra puse nāk klajā ar pārmetumiem, ka es it kā dēlu esmu sitis, viņu nemīlot, bija pat vēlme ierosināt krimināllietu, ka es it kā esmu dēlu seksuāli izmantojis...” norūpējies ir Artemjevs.Tiesībsargs Juris Jansons pagājušā gada nogalē parakstījis pārbaudes lietas atzinumu, kurā uzsver, ka Atis Artemjevs bērnu nav redzējis kopš pagājušā gada jūnija sākuma. Atzinumā cita starpā teikts arī, ka 5. maijā Rīgas bāriņtiesa saņēmusi Rīgas Sociālā dienesta informāciju: pamatojoties uz Ventspils krīzes centra un Laurelas iesniegumiem par iespējamu seksuālo vardarbību no tēva un tēva tagadējā drauga, dienests piešķir sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Artemjeva dēlam un viņa mātei Laurelai. Tiesa, kā uzsvērts atzinumā, izmeklēšanā nav pierādījies, ka bērns būtu cietis no seksuālās vardarbības.„Cik es zinu un esmu bijusi tam lieciniece, bērns vienmēr dzīvoja labos apstākļos, tēvs rūpējās, gādājot viņam visu to labāko – gan baroja, gan ģērba mazo, gan veda rādīt pasauli – manuprāt, bija paraugtēvs. Kā interesēs tas viss notiek, kāpēc bērns ir jāizrauj no labas dzīves? Kā vārdā? Tāpēc, ka māte nezināmu iemeslu dēļ apmelo tēvu, sadomā neesošus pārkāpumus. Taču bāriņtiesa, laulības šķīrēji un bērna aprūpes tiesību noteicēji vienai ASV pilsonei tic uz vārda, bet mūsu pašu Latvijas pilsoņa teikto laiž gar ausīm, pat nepūlas uzklausīt...”