Tavs horoskops šodienai. Sestdiena, 25. februāris

Šodien nav ieteicams satraukties par sīkumiem, jo tuvojas Saules aptumsums. Taupi enerģiju, jo tad varēsi veikt lielus grūdienus jau iesāktos procesos. Velti laiku mīļotajam cilvēkam, saņemsi atbalstu no otrās pusītes, ja tev tāda ir. Ja nav – šodien ir iespēja viņu satikt.Apkopo idejas, par kurām esi domājis iepriekšējās nedēļās, jo jau rīt tām ir reāla iespēja īstenoties. Izvērtē, kas tieši tev ir vai nav vajadzīgs, atmet lieko. Iestājies zināms pārbaudes laiks nesen dibinātās attiecībās.Šī ir diena, kad nevajag rauties uz divām pusēm. Atrodi sevi un nofiksē personības svārstības! Dvīņu dāmām laiks doties medībās, aptumsums atnesīs necerētas iepazīšanās; dažām jaunā tikšanās var nozīmēt nākamo dzīvesbiedru.Ja esi nonācis svešā pilsētā, uzmanies staigāt apkārt bez mērķa. Kārdinājumi var būt uz katra stūra! Labs laiks iepirkties, sevišķi labi būtu atjaunot garderobi. Vēzenes – šodien nekautrējieties savam mīļotajam atgādināt par kādu sen solītu dāvanu, kas joprojām stāv veikala skatlogā.Pasaule, iespējams, sen nav dzirdējusi tavu rūcienu. Šodien drīksti dusmoties, taču nepāršauj pār strīpu, jo histērijas var radīt aizu attiecībās ar tuvajiem. Vīriešu dzimuma Lauvas šodien var atklāt jūtas kādai slepenai simpātijai, jo atbilde, visticamāk, tevi nesarūgtinās.Ja tu esi sasirdzis vai arī slimība skārusi tavu mīļoto, neķer uzreiz pēc zālēm, bet gan centies atrast psihosomatiskos iemeslus. Varbūt kaite sūtīta tāpēc, lai tu šodien apstājies nerimtīgajā dzīves skrējienā.Vakar uzlabotās attiecības apspīdēs saule vēl vismaz tuvāko pusgadu. Nesabojā visu ar vēlmi kritizitēt! Laba diena finanšu darījumiem. Atturies no pārmērīgas alkohola lietošanas, tad mājā būs miers.Uzmanies ar nejauši satiktiem paziņām. Viņiem var būt netīri nolūki. Skorpiona sievietēm šodien var uzrasties nepamatoti satraukumi saistībā ar otro pusīti. Neļaujies greizsirdības lēkmēm, jo tām nav pamata!Stēlniek, apsveicam! Šodien sākas tavs naudas veiksmes laiks. Tiesa, tā nav meklējama spēļu zālēs, bet gan smagā darbā. Taču nauda nāks griezdamies! Sagatavo maku. Būtiski atcerēties savā priekā par finansu veiksmi dalīties arī ar citiem.Savus rakstura negludumus šodien sargiem izrādīt uz āru, īpaši, ja apkārt ir jūtīgāki cilvēki. Vari sagraut pašam svarīgas attiecības. Mežāža sievietēm šodien var sākties nozīmīgas attiecības. Īpašo cilvēku, iespējams, sastapsi tur, kur vairs pat to negaidīji.Lielu prieku sniegs bērni un kontakts ar viņiem. Izmanto šo dienu radošos pasākumos. Daudz panāksi, pateicoties savai iniciatīvai. Var nākt piedāvājumi, kas burtiski iegriezīs lielo dzīves laimes ratu.Zivīm virs galvām – biezas miglas sajūta. Dzimšanas dienas laiks – smagas pārdomas daudziem. Meklē domubiedrus un atbalstītājus, jo palikšana vienam var rezultēties viegli depresīvā stāvoklī.