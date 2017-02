Tavs horoskops šodienai. Svētdiena, 26. februāris

Diena var aizritēt augstos toņos paša mājās. Visi tavi argumenti - vienos vārtos. Meklē klusumu, ja tas vajadzīgs. Par daudz pateiktus vārdus būs grūti sasmelt atpakaļ. Optimisma vilnis sāksies atkal pirmdien.Kosmoss sadevies rokās, lai pavērtu ceļu uz taviem sapņiem! Šodien vari daudz sapņot un būvēt tuvāko nākotni ar daudziem sev tīkamiem notikumiem dzīves plānā. Grūtības var rasties, ja centīsies vienlaikus būt vairākās vietās, kā arī pārāk izdabājot citiem.Var notikt būtiska tikšanās ar cilvēkiem, kas spēlēs lielu lomu tavā dzīvē turpmāk. Tādus vari atrast pat vietās, kur necerēji tos sastapt! Lieliska diena, lai nogludinātu senus konfliktus, izlīgtu ar ļaudīm, kam sanācis nodarīt pāri.Vēzim aktuāli var kļūt veselības jautājumi, kā ar finansējums. Sievietes var domāt par, piemēram, plastisko ķirurģiju. Ņem vērā, ka tuvojas Venēras retrogrāds, kad nekādas šāda tipa operācijas nedrīkst veikt. Par sevis uzpucēšanu pavasarim domā pēc 15.aprīļa.Saules aptumsuma ietekmē var tikt sāpīgi skartas mīlas lietas. Daži Lauvas var izlemt šķirties, pielikt punktu sevi izsmēlušām attiecībām un mesties jauna partnera meklējumos. Sapņo lielas lietas un viss notiks!Tev priekšā informācijas vākšanas un tās apstrādes laiks. Raizes var sagādāt problēmas kājās. Aktīvam sportam šodien, iespējams, vajadzētu teikt Nē. Kopumā fiziskā pašsajūta nedaudz sliktāka par emocionālo - garīgi jutīsies pilnasinīgs un varošs.Sapnim, ko naktī redzēji, pievērs uzmanību. Liela iespējamība, ka tas piepildīsies. Šodien uzmanies no savas gribas uzspiešanas citiem, piezemē egoismu, mācies atvainoties un vispār novērtē cilvēku nozīmi savā dzīvē.Labsajūtu sagādās izkāpšana no sava komforta zonas. Piemēram, sāc dienu citādāk nekā ierasts, izdari ko tādu, ko no sevis negaidīji! Tamlīdzīgi "gājieni" var vest pie gandarījuma un pašvērtības celšanās. Tāpat labi liks justies gatavošanās vai citu gatavošana svētkiem.Iespējams, pārdomas par jauna darba meklēšanu. Panīkums un nenovērtētības sajūta esošajā darbavietā. "Besis" par pirmdienu jau svētdien - kam gan tas der? Iedarbini visus sev zināmos mehānismus, lai nedomātu par darbu, pirms tas nav sācies. Atbalsts nāks no paša radiniekiem, ne dzīvesbiedra.Dzirdētiem solījumiem pārāk neuzticies. Īpaši tādiem, kas nāk no pavirši pazīstama cilvēka vai nesen darbu sākuša kolēģa. Mežāžiem šodien jebkuru šaubīgu informāciju labāk pārbaudīt divreiz. Vakarā baudu sniegs koncerts, ja uz tādu aiziesi.Ja rīta pusē šķitīs, ka dzīvei nav nekādas intensitātes, vakarpusē jau viss būs otrādāk. Ļoti dzīvelīga, darbīga brīvdiena iespējama tad, ja atsauksies draugu piedāvājumiem. Vērienīga izklaide ar iespējām satikt cilvēku, kas nākotnē var dot arī materiāla rakstura labumuŠodien izvairies no tukšām pļāpām, nebūtiskiem cilvēkiem, lieki iztērētas mīlestības enerģijas. Visiem nekad nebūsi labs. Rūpīgi izvērtē, KAM tu velti savu laiku. Visproduktīvāk savu dvēseliskumu būtu dāvāt maziem bērniem ģimenes ietvaros, vari kļūt par iedvesmas avotu kādam.