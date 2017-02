Jauna iepazīšanās lietotne palīdzēs atrast partneri - atkarībā no tā, kas viņam nepatīk

„Hater” veidotāji šo aplikāciju radījuši, par pamatu ņemot savu ideju par to, ka cilvēki bieži vien satuvinās, runādami nevis par kopējām interesēm, bet gan lietām, kas viņiem nepatīk. Piereģistrējoties šajā aplikācijā, lietotāji tiks lūgti novērtēt visdažādākās lietas – sākot ar komplimentiem, dzīvokļu īres cenām un beidzot ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Šāda anketu aizpildīšana palīdzēs ne vien ātrāk iepazīties, bet arī jautri pavadīt laiku.Tieši tāpat kā populārajā „Tinder”, arī „Hater” lietotāji varēs sameklēt potenciālo partneri, slīdinot pirkstu pa labi vai pa kreisi, novērtējot katru no lietām, kas viņam nepatīk.Brendana Alpera izveidotā lietotne pilnībā mainīs ierasto iepazīšanās platformu ideju, kur ļaudis cenšas sev atrast sirdsāķīti pēc kopējām interesēm. Fakts, ka ļaudis vislabāk satuvinās, tieši apspriežot sev nepatīkamas lietas, esot pat zinātniski pierādīts.Tiesa, Alpers uzsver, ka aplikācijas mērķis ir atzīmēt nepatīkamos ikdienas sīkumus, nevis patoloģisku naidu pret kaut ko. Intervijā laikrakstam „The Times” viņš saka: „Iepazīšanās procesam ir jābūt jautram, taču vairākums iepazīšanās portālu to nez kāpēc aizmirst. Aplikācija „Hater” jums atdos šo jautrību!”„Hater” pieejama jau no 8. februāra, tiesa, pagaidām tikai „Apple” lietotājiem. Taču arī „Android” ierīču īpašniekiem šis prieks būs pieejams jau pavisam drīz – šajā pavasarī.