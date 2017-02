Nobriedušām dāmām ir pietiekami laika, lai parūpētos par sevi. Viņu bērni ir izauguši, tiem vairs nevajag tik daudz uzmanības.

1. Viņām ir bijis vairāk partneru

2. Viņām ir liela praktiskā pieredze

3. Viņas zina, ko vēlas

4. Viņas jau saprot, ko vēlas vīrieši

5. Viņām sekss patīk tikpat daudz, cik viņu partneriem

6. Viņas saprot, cik sekss ir svarīgs attiecībām

7. Jauns vīrietis novērtē, ka kaislīgai un pieredzējušai sievietei viņš šķiet pievilcīgs un seksīgs

Šāda vecuma dāmas skaidri zina, kuras "podziņas" jāpiespiež, lai sasniegtu orgasmu.

8. Viņas labprāt apmācīs savu “skolnieku”

9. Viņas jūtas seksīgas un pieņem savu ķermeni

10. Viņas nebaidās komunicēt

Pieredzējušas sievietes lieliski pazīst savu ķermeni un zina, kas viņām patīk. Nobriedušas dāmas skaidri zina, kuras “podziņas” spiest, lai orgasms patiešām tiktu sasniegts. Balzaka vecuma sievietes (35-45 gadu vecas) ASV tiek sauktas par “pumām”. Tās ir spēcīgas, karjerā sevi pierādījušas dāmas, kuras nav zaudējušas cerību būt laimīgas arī privātajā dzīvē.Rakstniece un blogere Karena Lī Potere ir viena no viņām. Pirms dažiem gadiem viņa zaudēja vīru un pēc tam sāka rakstīt blogu par mīlestību, iepazīšanos un seksu. Vēlāk šīm tēmām Karena pievērsās arī pašas vadītā interneta raidījumā, kā arī uzrakstīja grāmatu, kā brieduma gados kļūt laimīgai. Karena jau septiņus gadus dzīvo kopā ar vairākus gadus jaunāku vīrieti.Aptaujājot raidījuma dalībniekus par apstākļiem, kas saved kopā dažādu vecumu partnerus, Karena nosaucPieredzējuša vecuma dāmām ir bijis ne viens vien partneris. Visticamāk, vairāki bijuši jau pirms kāzām. Un arī pēc šķiršanās bijis ne viens vien.Ilga laulība vai attiecības liecina, ka sievietei ir nopietna seksuālā pieredze ar vienu partneri.Seksuālā pieredze nosaka to, ka nobriedusi dāma lieliski pazīst savu ķermeni un zina, ko vēlas. Daiļā dzimuma pārstāves Balzaka vecumā ir izmēģinājušas vairākas pozas un dažādas seksa tehnikas. Viņas vairākas reizes ir masturbējušas, tāpēc nebaidās un zina, kas viņām sagādā labsajūtu. Ja jauna meitene pati nezina, ko vēlas no partnera, tad viņam pašam to saprast ir vēl grūtāk. “Pumas” skaidri zina, kādas “podziņas” jāpiespiež, lai sasniegtu orgasmu.Jau no iepriekšējām attiecībām viņas ir sapratušas, kuras pozas un glāsti palīdz iekvēlināt vīriešus. Satiekot jaunu partneri, viņas ir gatavas noskaidrot arī viņa seksuālās vēlmes.Vecākām sievietēm nav ilūziju, ka viņas romāns ar jaunāku vīrieti noteikti beigsies ar kāzām. Līdz ar to puisis, kurš nevēlas nopietnas attiecības, neriskē, ka viņam pēkšņi būs jāuzņemas atbildība par ģimeni. Rezultātā starp partneriem nav spriedzes un attiecības abiem sagādā tikai patīkamas izjūtas.Iespējams, ka nobriedusī sieviete iepriekš jau ir bijusi precēta ar vīrieti, kurš mīlējās ar viņu visai reti. Tādējādi viņa patiešām novērtē intīmo attiecību nozīmi. Viņa nekad neizmantos seksu kā līdzekli, lai kaut ko sasniegtu, un nepieprasīs no jaunāka partnera materiālos labumus. Šādas sievietes zina, cik svarīgs ir regulārs sekss – gan fizioloģiskajā, gan psiholoģiskajā ziņā.Iepatikties un turēt līdzi pievilcīgai, seksīgai, ar dzīvi apmierinātai sievietei, kura turklāt ir arī lieliskā fiziskajā formā, nav viegli. Taču patīkami apzināties, ka to spēj. Nobriedušām dāmām ir pietiekami laika, lai parūpētos par sevi. Viņu bērni ir izauguši, tiem vairs nevajag tik daudz uzmanības.Viņas zina, kad labāk dominēt, bet kad - būt pakļāvīgai. Jaunāks vīrietis to jūt, un partneres meistarība viņu stimulē. Pieredzējusi dāma neaizmirsīs arī nopirkt seksīgu apakšveļu, seksa rotaļlietas, sveces.Šāda uzvedība patiešām uzbudina puišus, kuri līdz šim pazinuši tikai nepārliecinātas un sasaistītas meitenes, kuras kautrējas no sava ķermeņa un neķītriem vārdiem seksa laikā. Nobriedušas sievietes nebaidās būt kailas.Jaunāks vīrietis lieliski zinās, kas notiek starp viņu un “pumu”. Pieredzējusi sieviete nekad ar viņu nemanipulēs vai neizslēgs telefonu, tēlojot, ka ir apvainojusies. Viņa vienmēr atbildēs uz īsziņām. Un skaidri pateiks, ko vēlas no šīm attiecībām, turklāt atklāti pastāstīs, pēc kā ilgojas intīmajā dzīvē. Viņa nebaidās zaudēt vīrieti tikai tāpēc, ka ir tas, kas viņa ir.